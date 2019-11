Pellegrini su Mou: "Non è mio amico ma neanche mio nemico"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Primo avversario di José Mourinho in Premier League in West Ham-Tottenham Manuel Pellegrini ha parlato dello Special One. "Possiamo avere idee diverse ma non è un mio nemico. Ognuno ha il suo modo di intendere il calcio, ognuno può dire quello che vuole. Non si può essere sempre criticati per questo. Non è mio amico ma non è mio nemico".