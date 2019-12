Pep Guardiola ricorda il Sextete col Barcellona: "Dieci anni fa oggi"

Non solo il Barça di oggi, anche il Barça di ieri celebra il decimo anniversario del Sextete. Proprio il mister di quel Barcellona, Pep Guardiola, ha infatti postato due foto delle celebrazioni blaugrana per la vittoria del Mondiale per Club, il suo sesto titolo di un 2009 indimenticabile. "Dieci anni fa oggi", è il commento dell'attuale allenatore del Manchester City.

Nel 2009 Messi e compagni vinsero infatti Liga, Champions, Copa del Rey, Supercoppa di Spagna, Supercoppa europea e Mondiale per club.