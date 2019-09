Per Fati nuovo record: è il più giovane a esordire in Champions col Barça

© foto di J.M.Colomo

Un record dopo l'altro. Ansu Fati, schierato a 16 anni e 321 giorni dal primo minuto nella sfida pareggiata 0-0 contro il Borussia Dortmund, è diventato il calciatore più giovane della storia del Barcellona a giocare in Champions League. Dando però uno sguardo generale a tutte le squadre, Fati non si piazza nemmeno nella top five. Questi i 5 giocatori più giovani che hanno esordito in Champions League.

16 anni 87 giorni: Céléstine Babayaro (Anderlecht - Steaua 1-1, 23/11/94)

16 anni 128 giorni: Alen Halilović (Dinamo Zagreb - Paris Saint-Germain 0-2, 24/10/12)

16 anni 148 giorni: Youri Tielemans (Anderlecht - Olympiacos 0-3, 02/10/13)

16 anni 242 giorni: Charis Mavrias (Panathinaikos - Rubin Kazan 0-0, 20/10/10)

16 anni 263 giorni: Kenneth Zohore (Barcelona - København 2-0, 20/10/10)