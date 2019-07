Pereira: "Pogba? Sono pronto a rubargli il telefono pur di farlo rimanere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ultimo periodo non è stato tra i più esaltanti della carriera di Paul Pogba, ma all'interno del Manchester United il centrocampista francese è uno dei punti di riferimento per i compagni. L'edizione odierna del Sun riporta alcune parole di Andreas Pereira: "Sono pronto a rubargli il telefono pur di farlo rimanere. È una grande persona all'interno di questo gruppo, è davvero importante per noi. Imparo da lui ogni giorno. È uno dei miei amici più cari, sono qui con lui da quando avevo 16 anni, quindi è come uno di famiglia per me". Chissà se l'ex centrocampista francese si farà convincere da uno dei suoi migliori amici.