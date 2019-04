Perez e le spese folli: pronti 500 mln di euro per rivoluzionare il Real

© foto di Imago/Image Sport

Il Real Madrid e un calciomercato da 500 milioni di euro. Lo scrive il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, che fa il punto sulle spese folli che è pronto a fare il presidente Florentino Perez per riportare in alto le merengues.

Eden Hazard e Paul Pogba sono i primi obiettivi di una società che col ritorno di Zinedine Zidane in panchina vuole tornare a brillare e aprire un altro ciclo vincente. Nel mirino ci sono anche Gundogan, Jovic ed Eriksen, ma non mancheranno le cessioni illustri: Isco, Kroos, Varane e Modric - si legge - sono tutti calciatori che potrebbero andar via qualora dovessero crearsi le giuste condizioni.