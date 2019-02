Petit attacca l'Arsenal: "Non investono sul mercato, così non si compete"

Non le manda a dire Emmanuel Petit, ex centrocampista dell'Arsenal, nei confronti della dirigenza dei Gunners, rea, a suo dire, di non aver sostenuto a sufficienza Unai Emery durante il mercato di gennaio. "Credo che Emery sia molto frustrato dalla mancanza di investimenti nella finestra di mercato che si è appena conclusa - ha detto il Campione del Mondo 98 al The Indipendent -. Vedendo gli investimenti fatti da United, Liverpool e City non puoi pensare di competere con loro se non metti a disposizione soldi per il mercato. Se licenzi Wenger e poi dici al suo sostituto 'non ci sono soldi per nuovi calciatori' c'è da chiedersi perché sia stato deciso di allontanare Wenger?".