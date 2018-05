Petit consiglia Arteta: "Presto per l'Arsenal, vada avanti con Guardiola"

Intervistato da RMC, l'ex calciatore dell'Arsenal Emmanuel Petit non si è espresso favorevole all'approdo di Patrick Vieira e Mikel Arteta sulla panchina dei Gunners: "È ancora troppo presto perché Vieira torni all'Arsenal da allenatore. Arteta? Non vedo bene neanche lui alla guida dei Gunners sinceramente. Credo che debba continuare il suo percorso di maturazione come assistente di Guardiola al Manchester City".