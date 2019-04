PFA "Team of the year". Dominio City-Reds. Pogba unica eccezione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

PFA (Professional Football Players), l'AssoCalciatori d'oltremanica, ha reso nota la sua Top11 della Premier League. Dieci undicesimi del "Team of the year" è composto da calciatori di Liverpool e Manchester City, ovvero le due squadre ancora in lotta per il campionato. C'è però un'eccezione: Paul Pogba. L'ex Juventus è infatti l'unico ad inserirsi nell'egemonia di Reds e Citizes. Ecco di seguito la formazione rilanciata attraverso il profilo Instagram di BT Sport

BT Sport Team of the Year: Ederson (Man City); Robertson (Liverpol), Laporte (Man City), Van Dijk (Liverpool), Alexander-Arnold (Liverpool); Bernardo Silva (Man City), Fernandinho (Man City), Pogba (Man United); Sane (Liverpol), Aguero (Man City), Sterling (Man City).