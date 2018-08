Piccoli Given crescono. Il City si assicura il classe 2002 Bazunu

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Irlanda sta nascendo una stella e già fa parlare di sé. Si tratta di Gavin Bazunu, estremo difensore classe 2002 dello Shamrock Rovers. Nonostante la giovane età il portiere ha già collezionato 6 presenze (fra campionato ed Europa League) con la maglia della prima squadra con un record davvero incredibile come quello di non aver subito nessuna rete nelle quattro gare di League of Ireland (il massimo campionato d'Irlanda). Prestazioni che non sono passate inosservate ai grandi club inglesi con Manchester City e Tottenham che si sono contese il giovane calciatore con i primi a spuntarla per la modica cifra di 360mila sterline come riporta l'Irish Independent.