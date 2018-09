Pickford dopo il rinnovo: "Voglio diventare una leggenda dell'Everton"

Prime parole dopo il rinnovo fino al 2024 per Jordan Pickford. Il portiere inglese ha parlato così al sito ufficiale dei Toffees: "Voglio giocare più partite possibile con l'Everton, questo è il mio obiettivo adesso. Qui posso continuare a crescere e diventare un portiere ogni giorno più forte, mantenendo il ruolo di numero uno della Nazionale. L'Everton è un grande club per me, spero di poter vincere ed essere ricordato un giorno come una leggenda dei Toffees".