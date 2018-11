© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore del Barcellona Gerard Pique ha concesso una interessante intervista a L'Equipe che uscirà sul quotidiano di domani. Questa l'anticipazione riportata da Marca: "Lavoro a due progetti. Uno è comprare una squadra, anche se purtroppo non posso dire di più. L'altro è creare una nuova competizione per il calcio o utilizzarne una che già esiste. Anche in questo caso non posso dire altro, ma sono due progetti veramente interessanti".