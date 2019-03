© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gerard Piqué non è mai stato un giocatore banale. Il difensore del Barcellona ha rilasciato un'intervista a Movistar nella quale ha raccontato alcuni aneddoti decisamente curiosi: "Quante volte ho fatto sesso nell'ultimo mese? Contano le due volte del Bernabeu del mese scorso? (ride, in riferimento ai successi blaugrana in casa del Real Madrid). Quanti soldi ho in banca? Un patrimonio maggiore rispetto al budget dell'Espanyol in questa stagione. Il gruppo whatsapp dei giocatori del Barça? L'ho creato io e ogni tanto invito gente in maniera estemporanea. Per esempio Tomas Roncero o Alfredo Duro (giornalisti di parte madridista, ndr), li prendiamo in giro e poi li eliminiamo dal gruppo".