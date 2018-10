Piqué: "Sembra che sia sempre colpa mia se il Barça prende gol"

© foto di J.M.Colomo

Il difensore del Barcellona Gerard Piqué ha analizzato il momento negativo dei blaugrana dopo il pareggio di Valencia. Queste le sue parole in zona mista: "Non abbiamo vinto perché abbiamo affrontato un avversario molto complicato. Il Barcellona è sempre stato una squadra molto offensiva, ma per vincere devi mantenere anche solidità in difesa. Dobbiamo migliorare tutti. Critiche? Io sto bene fisicamente, anche se è vero che contro il Leganes ho commesso un errore molto grave. Sembra che quando il Barcellona prende un gol sia sempre colpa di Piqué. Visto che sono critico nei confronti dei media, i giornalisti non vedono l'ora che sbagli e mi mettono sempre nel mirino. A me però non interessa, l'importante è tornare a vincere". Lo riporta Mundo Deportivo.