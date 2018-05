Pirlo si sbilancia: "Brasile favorito per il mondiale. Squadra equilibrata"

Andrea Pirlo non ha dubbi quando indica il favorito per la Coppa del Mondo: "E' il Brasile, ha una squadra ben equilibrata e talentuosa dopo il clamoroso ko nell'ultimo mondiale. La Germania le sta immediatamente dietro con Spagna e Francia. I tedeschi sono forti ma è sempre difficile difendere un titolo, tutti vogliono batterli", ha detto in un'intervista alla Bild.