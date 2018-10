Platini a Monaco a vedere il Bayern. Ma il futuro può essere da pundit

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Bild racconta della presenza di ieri di Michel Platini sugli spalti dell'Allianz Arena a vedere Bayern Monaco-Ajax. Una presenza per l'amicizia con gli alti vertici del club bavarese, Platini è però squalificato fino all'ottobre del 2019. La Bild prova a ipotizzare il futuro de Le Roi: non più alla UEFA con Ceferin, non in Federazione francese. Potrebbe ripartire, invece, come opinionista televisivo.