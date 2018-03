Platini attacca: "I giudici della FIFA e il TAS sono pagliacci"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Parlando alla rivista francese Mariane, l'ex presidente dell'UEFA Michel Platini è intervenuto sui quattro anni di inibizione con i quali è stato punito dai giudici della FIFA e del TAS: "Sia i giudici della FIFA che del TAS non sono giudici veri. Mi hanno costretto a non lavorare per 4 anni. Chi sono questi pagliacci che mi impediscono di lavorare? Se domani mi chiedessero di tornare a lavorare nel mondo del calcio, diventerei presidente di un emittente televisiva, perché avrei più potere del presidente dell'UEFA, visto che decidono il giorno delle partite e anche come arbitrare tramite il VAR".