Plzen, Reznik: "Roma di qualità. All'Olimpico sarà speciale"

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Imago/Image Sport

Radim Řezník, difensore del Viktoria Plzen, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma in Champions League: "So che la Roma è una squadra di qualità. Ha un bell'attacco, ma non vorrei preoccuparmi troppo. Anche noi abbiamo le nostre qualità, spero di mostrarle domani. Sarà un vantaggio il fatto che Dzeko abbia fatto solo un gol finora? Non studio molto le statistiche. Se un calciatore non sta giocando bene non vuol dire che non farà una bella partita. Non vorrei soffermarmi troppo su Dzeko. L'Olimpico? Non vedo l'ora, sarà una partita speciale. Non so se potremo battere la Roma, partiamo però dallo 0-0. Dobbiamo fare qual che dice il mister per giocarcela. L'infortunio di Kopec? Non so se giocherà domani, ma abbiamo una squadra di qualità e chiunque entrerà in campo cercherà di dare il 100%".