Poche emozioni, nessun gol: Lipsia-Schalke finisce a reti bianche

Poco spettacolo, nessun gol. Dopo le fatiche europee, Red Bull Lipsia e Schalke 04 non vanno oltre lo 0-0. Secondo pareggio di fila per Werner e compagni, mentre lo Schalke è fermo al quartultimo posto in classifica, in una posizione sicuramente al di sotto delle aspettative di inizio stagione.

La 9^ giornata di Bundesliga

26.10 20:30 Friburgo-Borussia Monchengladbach 3-1

27.10 15:30 Borussia Dortmund-Hertha Berlino 2-2

27.10 15:30 Fortuna Dusseldorf-Wolfsburg 0-3

27.10 15:30 Hannover-Augsburg 1-2

27.10 15:30 Mainz-Bayern Monaco 1-2

27.10 18:30 Hoffenheim-Stoccarda 4-0

28.10 13:30 Norimberga-Eintracht Francoforte 1-1

28.10 15:30 RB Lipsia-Schalke 04 0-0

28.10 18:00 Brema-Bayer Leverkusen