Pochettino: "75 milioni per Van Dijk? Il Liverpool aveva visto giusto"

Il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match di campionato col Liverpool, ha parlato così dell'acquisto record di Virgil van Dijk da parte dei Reds: "La gente ha criticato tanto il Liverpool per i 75 milioni di sterline (circa 84 milioni di euro, ndr) spesi per van Dijk, ma i Reds avevano ragione. Lo hanno preso a quelle cifre perché in quel momento credevano che fosse il miglior difensore d'Inghilterra. Erano sicuri che questo giocatore avrebbe rafforzato la loro difesa e avevano visto giusto".