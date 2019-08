© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una telefonata per convincere Coutinho. Così, Mauricio Pochettino sta tentando di mettere a segno un importante colpo per il suo Tottenham. Il manager degli Spurs, infatti, avrebbe chiamato il fantasista brasiliano per convincerlo a trasferirsi a Londra prima del termine del mercato della Premier League. Il Tottenham, riporta Sky Sports UK, è al momento favorito sull'Arsenal per ottenere il prestito del giocatore del Barcellona: Pochettino conosce l'ex Inter, perché lo ha allenato all'Espanyol per sei mesi nel 2012. L'arrivo di Coutinho sbloccherebbe la trattativa per Eriksen al Manchester United.