Pochettino: "Chiedo scusa ai tifosi per i problemi col nuovo stadio"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, parla dei problemi relativi il nuovo stadio che costringono gli Spurs a giocare ancora per almeno altre due partite a Wembley: "Sono dispiaciuto per me, per i tifosi, i calciatori e il club. È stato fatto un enorme sforzo affinché il nuovo stadio fosse pronto in tempo. Non riuscire a giocare contro il Liverpool nella nuova casa è un enorme dispiacere per tutti. Capisco la delusione dei tifosi e voglio scusarmi".