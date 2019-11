Pochettino: "Grazie Spurs, le nostre strade si incontreranno di nuovo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauricio Pochettino parla per la prima volta dopo l'esonero da parte del Tottenham. E lo fa con un comunicato tramite la LMA, League Managers Association: "Voglio ringraziare Joe Lewis e Daniel Levy per avermi dato l'opportunità di far parte della storia del Tottenham. Voglio ringraziare anche tutti quelli che ho incontrato al Tottenham, dal club allo staff fino ai calciatori, tutti quelli che ho conosciuto in questi 5 anni e mezzo. Infine voglio fare una menzione speciale per quei fantastici tifosi che hanno reso grande il club. Ho dato il meglio di me stesso per raggiungere gli obiettivi che mi erano stati chiesti nel primo incontro. Ho vissuto tante sfide difficili e altrettanti successi eccitanti. I miei migliori auguri per il futuro, sono certo che le nostre strade si incontreranno di nuovo".