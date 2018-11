Pochettino: "Io al Real? Solo voci. Sono concentrato sul Tottenham"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauricio Pochettino spegne i rumors relativi al suo possibile passaggio al Real Madrid parlando in conferenza stampa: "Sono contentrato sul Tottenham, le indiscrezioni escono di continuo ma io penso solo a lavorare duramente per aiutare il club a raggiungere tutti gli obiettivi che fissiamo anno dopo anno. Le voci escono quotidianamente, non solo sugli Spurs, ma su tutte le squadre. E non ci possiamo fare niente".