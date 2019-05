Pochettino: "Lamela ci sarà. Eriksen al Real? Vogliamo tenerlo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Tottenham cerca l'impresa per conquistare una storica finale di Champions League. Il tecnico Mauricio Pochettino suona la carica in conferenza stampa: "Gli olandesi sono un’ottima squadra e hanno un buon allenatore, meritano di essere dove sono. In semifinale di Champions ci si arriva solo se si hanno determinate qualità. Noi dobbiamo fare del nostro meglio, sperando di avere un po’ di fortuna. Ora li conosciamo meglio e cercheremo di approcciare la gara in modo diverso. Ai ragazzi parlo col cuore, prima della partita dirò loro quello che sento in quel momento. La finale è il nostro sogno".

Assenti e voci di mercato: "Penso che tutti i calciatori siano importanti. Son rientra, anche Lamela ci sarà, mentre Aurier sarà indisponibile. Eriksen al Real Madrid? Non parlo di queste voci, è un giocatore che vogliamo tenere".

L'incontro con Cruyff - Pochettino ha parlato dell'incontro con una delle leggende dell'Ajax: "Era un genio, ho giocato con suo figlio Jordi e ho avuto la possibilità di incontrarlo. È stato meraviglioso condividere dei momenti con lui".

Epilogo ai calci di rigore: "Non abbiamo avuto il tempo di allenarci su questo, ma lo abbiamo fatto nelle settimane precedenti. Forse potremmo prepararci nella rifinitura".