Mauricio Pochettino è finito sul banco degli imputati dopo la pesante sconfitta contro il Bayern Monaco. Nelle ultime ore si è parlato anche di una chiusura anticipata della sua esperienza al Tottenham, un'ipotesi smentita categoricamente dal tecnico in conferenza: "Sono qui da cinque anni e mezzo e in ogni conferenza mi avete chiesto del mio futuro. Spero che lo chiederete ancora, così potrò restare qui almeno altri cinque anni. Sento di avere il pieno sostegno della squadra: non ho dubbi che i calciatori diano sempre il massimo: giocano prima per loro e le loro famiglie, poi per il club e lo staff tecnico. La prima mezzora contro il Bayern è stata la migliore della stagione, ora dobbiamo solo trovare le sensazioni positive e lavorare. Non facciamo drammi".