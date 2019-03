© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A poche ore dalla sfida contro il Liverpool, il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino ha parlato ai microfoni di Sky Sports: "Non potete paragonare il Liverpool al Tottenham. Quando Klopp è arrivato a Liverpool, doveva soltanto cercare di costruire una squadra per essere in grado di competere ed essere un vero contendente con altre squadre. La nostra filosofia è completamente diversa e non possiamo confrontare i nostri due progetti, sono su un livello completamente diverso. Nelle ultime due finestre di mercato non abbiamo fatto nemmeno un acquisto, è come se avessimo avuto il blocco del mercato come è successo ad altri club. Perché siamo concentrati su cose diverse, è per questo che siamo diversi, e dobbiamo concentrarci sull'operare in modi diversi, ma essere sempre competitivi in quanto il calcio è la cosa più importante in questa azienda".