Pochettino: "Tutto chiarito con Perez. Provo affetto per lui e per il Real"

A tre giorni dalla finale di Champions League, la partita più importante della sua carriera da allenatore, Mauricio Pochettino ha rilasciato una lunga intervista a Radio MARCA: "Non succede spesso di giocare una finale di Champions. Cerco di essere naturale, ma è difficile mantenere la nostra routine. Abbiamo avuto tempo per eleborare la strategia migliore, stiamo tutti lavorando sodo per fare bene. C'è speranza, ma anche entusiasmo e motivazione. Le finali si vincono, non si giocano. Ci siamo arrivati nonostante un cammino difficile, battendo squadre più accreditate e molto competitive. Vogliamo dimostrare al mondo che grandi cose si possono fare in modo diverso. Il calcio non è solo denaro. Ad eccezione di Lloris, sarà una situazione nuova per tutta la squadra. Andremo a Madrid con grande determinazione".

Il chiarimento con Florentino Perez e i nemici - "Sono contento che Perez abbia capito le mie parole, è un presidente che ha segnato un'epoca e non era mia intenzione creare problemi. Nutro affetto per lui e il Real Madrid. Nemici? Io e Klopp suscitiamo simpatia perché siamo naturali e la gente si immedesima in noi, ma ho sicuramente molti nemici".