Podolski chiama, il Colonia risponde: "Non si può escludere nulla"

© foto di Federico Gaetano

Nella giornata di ieri il centravanti Lukas Podolski aveva aperto alla possibilità di tornare al Colonia, appena retrocesso in Zweiteliga, per provare a riportarlo in massima serie e chiudere la propria carriera nel club del suo cuore. Parole che non sono rimaste inascoltate visto che l'ad del club tedesco Alexander Wehrle ha risposto all'attaccante tenendo la porta aperta: “Lukas è una parte molto preziosa della nostra storia e lo sarà per sempre. Ora siamo retrocessi e lui ha un altro anno di contratto in Giappone, ma non si può mai escludere nulla nel calcio. - spiega ai media tedeschi il dirigente – Non possiamo sapere cosa il Dio del calcio possa decidere di fare”.