Pogba: "Ai leader non serve una fascia. Pallone d'Oro a un francese"

"Non ho bisogno di una fascia per sentirmi un leader". Intervistato dall'AFP, Paul Pogba chiude così la polemica sul suo ruolo di vice-capitano al Manchester United, per poi concentrarsi sul Pallone D'oro: "Mi fa piacere che altri dicano che sono un leader, ma io dico che conta la squadra. Non sono mai stato il capitano della Francia, e non serve essere il capitano per parlare, un leader non ha bisogno di una fascia. Può decidere se parlare o no, ma ho visto dei leader silenziosi. Penso a Pirlo.

Il Pallone d'Oro? Penso che debba andare a un francese, è quello che mi auguro e molti di loro lo meritano più di me. Penso che Griezmann, Mbappé o Varane lo meriterebbero. Non saprei scegliere, ma spero che vada a uno dei tre. O magari al quarto, perché c'è anche N'Golo Kanté".