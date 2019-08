Pogba al Real? Il fratello: "Prima o poi giocheremo entrambi in Spagna"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mathias Pogba, fratello dell'ex Juventus Paul, ha lanciato una nuova indiscrezione di mercato. Intervistato da AS ha subito lanciato una provocazione: "Prima o poi giocheremo nello stesso Paese, magari già da questa stagione. Non so come finirà questa storia, nel calcio non si sa ma. Paul sta molto bene in Inghilterra, è un professionista e non dirà mai niente di male sullo United. Il suo futuro dipende dai due club, se il Real vuole comprare e il Manchester è disponibile a vendere...sono affari", queste le parole del centrocampista francese. Indizio di mercato o meno, le Merengues potrebbero tentare l'assalto finale nei prossimi giorni.