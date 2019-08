Pogba al Real Madrid? L'assist dai social arriva dal fratello Mathias

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel calcio moderno molti giocatori comunicano il proprio futuro tramite i social. Una pratica che sta prendendo sempre più piede, con tracce e indizi lasciati sui propri canali ufficiali per poter alimentare o meno le voci di mercato: è il caso di Paul Pogba, che tramite Instagram ha pubblicato una storia del Chiringuito TV, programma in cui è intervenuto suo fratello Mathias.

Il calciatore del Machengo è intervenuto durante la trasmissione per parlare del Real Madrid e di cosa manca ai blancos, un "centrocampista come Paul" come dichiarato dal fratello dell'ex Juventus. Pogba ha subito inserito la storia all'interno del suo profilo: un indizio per un futuro merengues o soltanto una provocazione?