Pogba: "Chelsea e Juventus? Sono queste le gare che mi piace giocare"

© foto di Imago/Image Sport

In un'intervista rilasciata a Sky Sports, Paul Pogba ha parlato del momento del Manchester United che affronterà il Chelsea e poi subito la Juventus in Champions League: "Per me, queste gare sono le più belle da giocare: giochi contro i migliori giocatori, contro i grandi club, con una grande storia. Facciamo questa professione per giocare queste gare con tanta pressione. Chelsea? Fa tanto possesso, vince sempre, hanno Hazard che è in un momento strepitoso, è probabilmente il miglior giocatore del campionato in questo momento. Noi però arriviamo dalla partita con Newcastle, vinta 3-2 in casa in rimonta, abbiamo bisogno di punti, quindi sarà dura".