© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come rovinare un rapporto per colpa di una... Rolls Royce. Tra i tanti motivi che hanno portato Josè Mourinho e Paul Pogba a diventare separati in casa Manchester United, infatti, c'è anche quella legato alla prestigiosa macchina. A spiegarlo è stato lo stesso Special One, che al Daily Mail ha raccontato un aneddoto antecedente l'esonero e legato ad una trasferta: "Giocavamo una partita non lontano da Manchester, a circa 30 km e un giocatore mi chiese di tornare a Manchester per conto suo e non in pullman con la squadra. Gli dissi che se fossimo stati a Londra avrebbe avuto senso, ma visto che eravamo vicini era un altro conto. Lui ha insistito e dopo aver vinto la partita me l'ha chiesto nuovamente. Io ero felice per la vittoria e ho ceduto, ma gli ho detto almeno di salire sul pullman e di dire al suo autista di riprenderlo a dieci km dallo stadio. Dopo questa risposta non era felice per niente nello spogliatoio, e dopo esser tornato dalla conferenza stampa verso il bus, è apparso lui in una Rolls Royce col suo autista. Visto che la macchina era nuova, sua Eccellenza se ne voleva andare in Rolls Royce, che ci potevo fare?".