Pogba ha già deciso: via dal Manchester United anche se parte Mourinho

Paul Pogba non cambia idea. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il centrocampista del Manchester United avrebbe già deciso di lasciare i Red Devils a fine stagione, visto che il club lo considera incedibile a gennaio. Neanche il possibile addio di José Mourinho potrebbe convincere ormai l'ex Juventus a restare a Old Trafford. Due le possibili opzioni per il suo futuro: il ritorno in maglia bianconera o il trasferimento al Barcellona.