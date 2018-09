Pogba: "Io al Barcellona? Ho un contratto e la maglia dello United"

LAZIO, RINNOVO PER IMMOBILE FINO AL 2023. FIORENTINA, LA ZIA DI SIMEONE: “DUE OFFERTE IMPORTANTI, MA È FELICE ALLA FIORENTINA”. GABIGOL: “I TIFOSI MI RIVOGLIONO ALL’INTER”. E IL NAPOLI BLINDA LUPERTO - Ciro Immobile e la Lazio, avanti insieme. L’attaccante ha praticamente rinnovato...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 settembre

Bayern, Javi Martinez: "Avanti così in Bundes, pronti per la Champions"

Francia-Olanda, le formazioni ufficiali: Bleus coi campioni, De Vrij out

Cipro-Slovenia, le formazioni ufficiali: in campo Belec, Kurtic e Zajc

Liechtenstein-Gibilterra, le formazioni ufficiali: Gubser vs Bardon

Slovacchia, Skriniar: "Il rigore? Credo che non ci fosse"

Spagna, Saul: "Con l'Inghilterra gran partita, ma piedi per terra"

Francia, Matuidi: "Contenti per la vittoria, Olanda difficile da battere"

Valencia, gli spagnoli vogliono recuperare Garay per la Juventus

Marchisio: "Non si può iniziare un nuovo capitolo rileggendo l'ultimo"

Olanda, Koeman: "Sono arrabbiato per non aver sfruttato le occasioni"

In un'intervista a Telefoot, Paul Pogba ha parlato delle voci su un suo possibile trasferimento al Barcellona: "Parlare di un trasferimento? Ho un contratto. Ogni volta che vedete che non indosso la maglia del Barcellona, è perché sono ancora allo United. Sono solo voci".

