Pogba nel Team of the Year, per i tabloid è sconvolgente e scioccante

Mai la presenza di un singolo giocatore nell'11 tipo della Premier League era stata così criticata. La scelta dell'Assocalciatori della Premier di inserire Paul Pogba nel Team of the Year non è piaciuta in Inghilterra. Per il Times è addirittura "sconvolgente", mentre il London Evening Standard parla di "scelta a sorpresa", definita "scioccante" dal Guardian. Gary Lineker, opinionista della BBC, la ritiene "ingiustificata per il rendimento generale", mentre Alan Shearer parla di "mancanza di coerenza". Nessuno discute le qualità dell'ex centrocampista della Juventus, ma le prestazioni offerte in questa stagione non legittimano la sua inclusione nella formazione tipo.