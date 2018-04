Pogba: "Nessun problema con Mou. Futuro? Per ora sono dello United..."

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la notizia sul suo possibile addio al Manchester United, è stato lo stesso centrocampista Paul Pogba a esprimersi sul suo futuro in un'intervista a Canal Football: "Per ora sono al Manchester United, penso solo al presente. Il mercato non è nella mia testa. Mourinho? Non ho alcun problema con lui e non credo che lui ne abbia uno con me. Mourinho è l'allenatore, fa delle scelte e io, come giocatore, le devo accettare".