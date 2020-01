© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paul Pogba sta diventando quasi un caso nazionale in Inghilterra, visto che dopo aver saltato l'ultima partita di campionato contro il Burnley, oggi resterà fuori anche dal big match contro l'Arsenal. Il francese avrebbe chiesto più tempo al tecnico Solskjaer di restare fuori per recuperare al meglio dall'infortunio alla caviglia che lo affligge da mesi, ma a Manchester iniziano a pensare che questa sia una scusa, magari di mercato. Le parole rilasciate ieri dal suo agente Raiola poi non hanno rasserenato l'ambiente e l'irritazione dei Red Devils è ogni giorno più evidente. Ovviamente anche i tifosi non stanno vivendo bene il comportamento dell'ex Juventus, visto che in alcuni video postati sui social, il centrocampista ha mostrato tutto tranne che dolore, ballando al matrimonio del fratello e addirittura giocando a basket con la stella dell'NBA Butler. A riportarlo è il sito della Gazzetta dello Sport.