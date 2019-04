© foto di

"È stato solo educato". Con poche parole, Ole Gunnar Solskjaer rimanda al mittente le voci sul futuro di Paul Pogba, che di recente ha dichiarato come sarebbe un sogno vestire la maglia del Real Madrid: "Ha risposto a una domanda, Zidane è un'icona del calcio francese, un ottimo allenatore e in passato è stato un giocatore fantastico. Paul ha risposto in modo educato a una domanda che gli è stata fatta, per il resto è felice qui e rimarrà qui da protagonista".