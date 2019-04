© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paul Pogba ha già comunicato al Manchester United la sua intenzione di lasciare Old Trafford. Come scrive stamane il quotidiano Marca in prima pagina, i Red Devils si vedranno quindi obbligati a negoziare la cessione del centrocampista francese durante la prossima finestra di mercato. Due, al momento, le opzioni percorribili: l'approdo al Real Madrid del connazionale e idolo Zidane o il ritorno alla Juventus.