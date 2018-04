Pogba: "Vedere il City festeggiare è come la morte, non potevo permetterlo"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo il derby vinto in rimonta con una sua doppietta, Paul Pogba ha ammesso tutta la sua soddisfazione: "Prima di tutto sapevamo di dover segnare, perdevamo 2-0, il City ama attaccare, non ama difendere, quindi ho dovuto spingere di più, sapevo di avere Nemanja Matic dietro di me e Ander Herrera con me. Michael Carrick mi ha aiutato molto in queste ultime uscite, mi mostra sempre video di ciò che dovrei fare. Non volevo perdere contro il City, la sconfitta della scorsa stagione è ancora nella mia testa: se avessero vinto sarebbero diventati campioni, per i nostri tifosi sarebbe stata come la morte. Perdere contro il City e vederli festeggiare, io non potevo permettere che succedesse, ma all'intervallo nello spogliatoio abbiamo detto che non avevamo nulla da perdere. Dopo un secondo tempo come questo, dobbiamo farlo sempre, se lo avessimo fatto saremmo lassù con la City e forse anche davanti".