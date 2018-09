Poker del Barça, Mundo Deportivo: "Messi, Messi, Messi e Dembele"

Il Barcellona ha sconfitto ieri per 4-0 il PSV Eindhoven, con Leo Messi grande protagonista al Camp Nou grazie a una tripletta. "Messi, Messi, Messi (e Dembélé)" è il titolo che Mundo Deportivo propone in apertura per celebrare l'ennesima grande prestazione offerta dal numero 10 argentino. Un match che ha interessato anche l'Inter, inserita nel girone dei catalani in Champions.