© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Post-partita concitato all'Etihad Stadium. Dopo la pesante sconfitta per 6-0 contro il Manchester City, l'allenatore del Chelsea Maurizio Sarri si è rifiutato infatti di dare la mano a Pep Guardiola ed è filato dritto negli spogliatoi visibilmente nervoso. Un gesto che ha fatto molto discutere in Inghilterra, proprio a margine dell'umiliante ko rimediato dai Blues e in un periodo non facile per l'ex tecnico del Napoli.