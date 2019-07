Poli Iasi, arriva il trequartista Carlone

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessio Carlone 23 enne trequartista italo-belga , ex giocatore del Genk, è un nuovo acquisto del Poli Iasi in Liga1 romena. Il trasferimento è stato concluso dalla Fisher Sport Ltd, agenzia britannica degli agenti del giocatore Alessandro Pezzoli e Fabio Dall’Ara, che han trasferito nello stesso club anche il centrocampista Florian Loshaj, pure lui ex Genk.