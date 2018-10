Polonia, Brzeczek: "Non possiamo concedere gol su lancio da 50 metri"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Jerzy Brzeczek, ct della Polonia, è intervenuto al termine della sconfitta contro il Portogallo. Ecco le sue parole ai microfoni della Uefa: "Quando abbiamo cambiato modulo siamo riusciti a costruire alcune occasioni, ma i due gol che abbiamo concesso nel primo tempo hanno minato la nostra fiducia e hanno influenzato la gara. Bereszyński è stato sostituito per via di un infortunio. Abbiamo comunque giocato molto bene nei primi trenta minuti, ma non possiamo concedere un gol su un lancio lungo da 50 metri".