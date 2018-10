Polonia, Glik: "Risultato negativo, contro l'Italia sarà gara divertente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kamil Glik, difensore del Monaco e della Polonia, è intervenuto al termine del match perso contro il Portogallo (2-3 il risultato finale). Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Mediaset: "Ci sono stati degli episodi in cui siamo calati. Non siamo riusciti a giocare una partita equilibrata, abbiamo subito gol che potevamo evitare. Abbiamo giocato contro la squadra campione d'Europa, hanno tantissime qualità in fase offensiva. È un risultato poco positivo, dobbiamo continuare a lavorare per giocare contro l'Italia".

Sarà uno spareggio salvezza?

"Sicuramente, siamo in un momento simile. Noi dopo il mondiale vogliamo prendere la strada giusta. Anche l'Italia deve sistemare alcune cose, sarà una partita divertente per entrambe le squadre".