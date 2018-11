Polonia, Grosicki: "Manca la vittoria. Una maledizione incombe su di noi"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Kamil Grosicki ha parlato ai media locali dopo la sconfitta della Polonia contro la Repubblica Ceca: "Una maledizione incombe su di noi. Creiamo tanto ma purtroppo non riusciamo a concretizzare. La nostra forza è il collettivo, come ho detto prima della partita ci serve una vittoria, non è arrivata ma non ci siamo andati lontani. La situazione è indubbiamente difficile ma i successi nascono dal dolore. Ora cercheremo di fare il massimo contro il Portogallo in Nations League".