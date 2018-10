Polonia, i convocati per Portogallo e Italia: otto dalla A, c'è Piatek

© foto di Federico Gaetano

Questa la lista dei convocati della Polonia per le gare contro Portogallo e Italia, in programma per 11 ottobre e 14 ottobre.

Portieri: Fabianski, Skorupski, Szczesny

Difensori: Bednarek, Bereszynski, Glik, Jedrzejczyk, Kaminski, Kedziora, Olkowski, Pietrzak, Reca

Centrocampisti: Blaszczykowski, Frankowski, Goralski, Grosicki, Kadzior, Klich, Krychowiak, Kurzawa, Linetty, Makuszewski, Szymanski, Zielinski

Attaccanti: Lewandowski, Milik, Piatek.