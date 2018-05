Polonia, il Legia Varsavia vince per la 19esima volta la coppa nazionale

© foto di Newspix/Image Sport

Il Legia Varsavia vince la Coppa di Polonia superando in finale l'Arka Gdynia. Allo "Stadion Narodowy" finisce 2-1 per i campioni polacchi in carica grazie alle reti di Niezgoda e Cafu. Inutile la rete di Soldecki in pieno recupero. Si tratta della 19esima vittoria della coppa per il Legia, che succede proprio all'Arka.