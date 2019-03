© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta Sport Express in Polonia, Krzysztof Piatek dovrebbe partire in panchina contro l'Austria nel prossimo impegno della Nazionale. Fischio d'inizio giovedì alle 20:45 all'Ernst-Happel di Vienna, in campo Arkadiusz Milik del Napoli con Robert Lewandowski. Degli italiani, nell'undici anche il portiere Wojciech Szczesny (Juventus), Bartosz Bereszynski (Sampdoria) e Piotr Zielinski (Napoli).